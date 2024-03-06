Премьера фильма Сарика Андреасяна «Онегин»: звезды вышли в свет

В московском кинотеатре состоялся закрытый премьерный показ фильма «Онегин» Сарика Андреасяна — экранизации романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». В этот вечер, который был наполнен духом русской классики, в «Октябрьском» был «звездный» аншлаг.

Конечно же, премьера не могла состояться без актеров, исполнивших главные роли в киноленте. Среди гостей оказалась Елизавета Моряк (Татьяна). На премьеру она зашла в образе своей героини, а затем сменила наряд на вечернее платье.

Кроме того, увидеть новинку, которая устроила настоящий «бум» в киноиндустрии, пришли Александр Головин с женой, Ирина Безрукова, Елена Борщева и Эвелина Бледанс.

Кто еще увидел первую за долгое время экранизацию произведения Пушкина – в галерее «Рамблера».

В широкий прокат фильм «Онегин» выходит 7 марта 2024 года.