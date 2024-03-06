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Премьера фильма Сарика Андреасяна «Онегин»: звезды вышли в свет

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Актриса Мария Ремер
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Актриса Мария Ремер 
© globallookpress.com
Актриса Евгения Малахова
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Актриса Евгения Малахова 
© globallookpress.com
Актер Андрей Савочкин
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Актер Андрей Савочкин 
© globallookpress.com
Актер Владимир Вдовиченков
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Актер Владимир Вдовиченков 
© globallookpress.com

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Актриса Елизавета Моряк
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Актриса Елизавета Моряк 
© globallookpress.com
Актриса Ирина Безрукова
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Актриса Ирина Безрукова 
© globallookpress.com
Актер Александр Головин с женой Александрой
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Актер Александр Головин с женой Александрой 
© globallookpress.com
Актриса Елена Борщева
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Актриса Елена Борщева 
© globallookpress.com
Актриса Эвелина Бледанс
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Актриса Эвелина Бледанс 
© globallookpress.com

В московском кинотеатре состоялся закрытый премьерный показ фильма «Онегин» Сарика Андреасяна — экранизации романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». В этот вечер, который был наполнен духом русской классики, в «Октябрьском» был «звездный» аншлаг.

Конечно же, премьера не могла состояться без актеров, исполнивших главные роли в киноленте. Среди гостей оказалась Елизавета Моряк (Татьяна). На премьеру она зашла в образе своей героини, а затем сменила наряд на вечернее платье.

Кроме того, увидеть новинку, которая устроила настоящий «бум» в киноиндустрии, пришли Александр Головин с женой, Ирина Безрукова, Елена Борщева и Эвелина Бледанс.

Кто еще увидел первую за долгое время экранизацию произведения Пушкина – в галерее «Рамблера».

В широкий прокат фильм «Онегин» выходит 7 марта 2024 года.

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Елизавета Моряк
Евгений Онегин
Елена Борщева
Ирина Безрукова
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