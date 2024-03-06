Умер режиссер Римас Туминас

В возрасте 72 лет умер советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

Ранее, 2 ноября, скончался дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. В 1988 году он стал главным дирижером академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича, который ныне известен как заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

В октябре сообщалось о смерти заслуженного артиста России виолончелиста Александра Готгельфа. Ему было 74 года. Причина смерти музыканта не называлась.