Опубликован тизер нового корейского сериала от режиссера «Поезда в Пусан»

В сети появился тизер фантастического корейского мини-сериала об инопланетном вторжении на Землю под названием "Паразит: Серый".

© Кадр из сериала "Паразит: Серый"

Премьера нового проекта Netflix запланирована на 5 апреля 2024 года. Рейтинг ожидания сериала на Кинопоиске составляет 99%, и это неудивительно, ведь сериал режиссировал Ён Сан-хо. Он работал над такими популярными кинолентами, как "Поезд в Пусан" и "Король свиней".

За сценарий отвечал сам Ён Сан-хо, а также Хитоси Ивааки и Рю Ён-джэ. В профессиональной копилке последнего числятся сериалы "Время пса и волка", "Игра лжецов" и "Дневник психопата".

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Главные роли в сериале "Паразит: Серый" исполнили Чон Со-ни ("Родная душа", "Королевский портной", "Наша цветущая молодость"), Ку Гё-хван ("Робинзон на Луне", "Мальчик-оборотень", "Охотник за дезертирами"), Ли Джон-хён ("Кунхам: Пограничный остров", "Решение уйти", "Битва в проливе Мёнрян") и другие популярные корейские актеры.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Ким Кардашьян получила главную роль в триллере.