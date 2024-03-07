Более 250 заявок поступило на фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»

На I Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия», который 7 марта стартовал в Москве, поступило более 250 заявок. Об этом журналистам сообщила программный директор фестиваля Анастасия Безрук.

«Общее количество отобранных фильмов в программе – 36, а официально заявок на фестиваль пришло больше 250», – сказала Безрук.

Фестиваль будет идти в рамках международной выставки-форума «Россия» до 30 марта, уточнил в свою очередь директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд.