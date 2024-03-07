Более 250 заявок поступило на фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»
На I Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия», который 7 марта стартовал в Москве, поступило более 250 заявок. Об этом журналистам сообщила программный директор фестиваля Анастасия Безрук.
«Общее количество отобранных фильмов в программе – 36, а официально заявок на фестиваль пришло больше 250», – сказала Безрук.
Фестиваль будет идти в рамках международной выставки-форума «Россия» до 30 марта, уточнил в свою очередь директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд.
«Нам было интересно собрать со всей территории России новый продукт, найти новый контент. Основной акцент в процессе этого поиска был сделан на то, что нам интересны фильмы, которые будут привлекать зрительскую аудиторию. <…> И, с одной стороны, название фестиваля «Неизвестная Россия» отражает наше желание найти новые истории о неизвестных местах, людях, но, с другой стороны, это название говорит о том, что мы имеем большой шанс найти неизвестных нам ранее режиссеров, сценаристов, которые смогут продолжать свою деятельность в области документального кино», – рассказал он.