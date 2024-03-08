В России переснимут советскую киносказку «Варвара-краса, длинная коса»

Киностудия имени Горького совместно с продюсерской компанией «Марс Медиа» переснимут советский фильм-сказку «Варвара-краса, длинная коса». Стороны приступили к разработке адаптации фильма Александра Роу. Съёмки картины планируют начать в 2025 году, сообщается на сайте «Марс Медиа».

© Кадр из фильма

Автором сценария новой версии фильма-сказки стала Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина»). Продюсеры проекта — Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Виктория Локтева-Добрынина, Юлиана Слащёва, Лика Бланк, Асмик Мовсисян.

Кто станет режиссёром картины, не уточняется. Также нет информации и об исполнителях главных ролей.

«Варвара-краса, длинная коса» — пятнадцатая по счёту киносказка советского режиссёра Александра Роу. Она вышла на экраны в 1970 году. По результатам проект стал самым успешным в карьере режиссёра. В кинотеатрах за первый год фильм посмотрели 32,9 млн человек.

Ранее глава Киностудии имени Горького Юлиана Слащёва сообщила, что студия работает над новым полнометражным фильмом о приключениях двух школьников Васи Петрова и Пети Васечкина. Режиссёром картины станет Владимир Алеников, снявший в 1980-х годах предыдущие фильмы о советских друзьях-школьниках.