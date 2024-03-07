Названы самые популярные жанры кино у граждан РФ

Опубликованы результаты исследования о предпочтениях в кино и сериалах мужчин и женщин России. Результатами исследования делится "Кинопоиск".

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Любопытно, что в топ-5 представителей обоих полов не входят комедии. При этом списки вообще не пересекаются.

Итак, у прекрасной половины человечества в самом почёте - мелодрамы. За ними следуют детективы, драмы, историческое кино и мюзиклы.

Сильный пол больше всего любит вестерны, а также боевики, военное кино, фантастику и аниме.

Также были составлены списки конкретных проектов, популярных у россиянок и россиян.