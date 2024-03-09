Московский театр мюзикла представил премьеру "Тест на любовь"

Премьера романтической комедии "Тест на любовь" - яркой, динамичной, с интересно рассказанной историей и разноплановой музыкой (от лирических баллад, эпикурейских рок-н-роллов до хип-хопа) - состоялась в Московском театре мюзикла накануне Международного женского дня.

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Первый спектакль "Тест на любовь" посетили Сергей Нарышкин, Илья Клебанов, Игорь Костолевский, Аркадий Инин, Марат Абдрахимов. А в зале предсказуемо был аншлаг, причем после антракта (что не всегда случается на премьерах) зрителей даже прибавилось и в проходе появились дополнительные стулья.

Московский театр мюзикла не впервые показывает премьеру в канун 8 марта. Также было и со спектаклями "Праймтайм", "Времена не выбирают". Впрочем, вначале сюжет "Теста на любовь" показался совсем не предпраздничным, поскольку напомнил о недавних невеселых временах самоизоляции при COVID-19: действие нового мюзикла начинается с вечера, после которого как раз и был объявлен карантин. Парень и девушка знакомятся в клубе, оптимистично договариваются встретиться завтра, ну а наутро как раз и начинается та самая сложная пора ограничений на появления в общественных местах, удаленок на работе и даже отмен авиарейсов в другие города.

Кому-то станет грустно от напоминаний о невеселых событиях 2020 года, особенно тем, кто потерял тогда родных или друзей… Но "Тест на любовь" - это не мюзикл-воспоминание. А яркий, динамичный, насыщенный точно подсмотренными сценками и наблюдениями, иронией и подтруниваниями над самими собой спектакль режиссера Марины Швыдкой - о том, как мы жили и боролись с напастями в те лихие, непредсказуемые и почти лишенные оптимизма деньки… И эта постановка - повод научиться верить в любовь, счастливую встречу, хороших людей и удачу.

Так что упрек в том, что тема уже неактуальна, тоже отпадает - в спектакле по пьесе Елены Киселевой есть чему улыбнуться, да и чему поучиться, к примеру, как преодолевать другие возможные будущие напасти…

Кто-то из критиков уже написал, что "Тест на любовь" - это история современных Ромео и Джульетты, но, конечно, эта история не только о юношеских романтических чувствах. Да, главный герой (в его роли актер Театра Денис Колесников) ищет девушку Катю (Ася Будрина), в которую влюбился, но вот только номер телефона ее, переоценив собственную память, забыл. Ради нее бросает работу коуча и устраивается разносчиком еды, поскольку тем-то как раз дозволено перемещаться где угодно. Попутно (конечно, одной "любовной линии" для интриги и успеха было бы маловато) попадает в самые неожиданные ситуации, пересекается с самыми разными людьми, становится частью их житейских историй и приключений.

И вот этот - то ироничный, то романтичный, а то и ободряющий портрет нашей жизни начала двадцатых с обилием типичных ныне персонажей, смешных и увлекательных гэгов, почти анекдотических историй, любовных и карьерных мытарств - и есть, пожалуй, самое привлекательное и главное в этом спектакле.

Сцена поэтому по очереди превращается то в танцпол музыкального клуба, то в аэропорт, а то и в городской многоэтажный дом… Хорошо, что в спектакле всего много: эмоций, планов, запоминающихся персонажей, звонких фраз - понятно, как важно и сложно было соединить их все в сквозном действии для того, чтобы зрителям было не оторваться от происходящего. И поэтому на третьем этаже дома, на балконах обсуждают происходящее с соседями. На втором - взбалмошная блондинка изучает гороскопы, платья, а главное - как вернуть домой жениха, которого она же сама и отправила в Латинскую Америку, чтобы он готовил их свадьбу.

Ну а во дворе в то же время бегает старший по дому Кошкин, роль которого исполняет харизматичный актер и юморист, умеющий петь Ефим Шифрин (и в "Тесте на любовь" - тоже). Он то убеждает всех не отходить дальше 300 метров от дома (был в самоизоляцию такой регламент), то разрешает гулять только тем, кто с собаками, удивляясь, откуда их так много (брали за деньги напрокат, чтобы выйти на свежий воздух). А попутно - размышляя о том, что делать с парнем, надумавшим выгуливать на поводке неразличимую глазу гусеницу (случались в пандемию и такие мистификации). И готовясь объясниться в любви вынужденным скучать в квартирах многим красивым женщинам и, наконец, жениться! Может быть, даже несколько раз…. И именно Кошкину принадлежит и одна из шлягер-фраз спектакля: "Наша жизнь - это что-то между чем-то и чем-то".

В "Тесте на любовь", под стать действию, много самой разноплановой музыки: от лирических баллад, фанка и рок-н-роллов в духе "Браво" до дерзкого рэпа. И танцев, в которых участвуют, как правило, больше четырех пар - эффектных, со сменой ярких костюмов, настроений, стилистики. Всегда к месту - для драйва или же своей танцевальной оценки происходящего. После того, как выяснится, что жених все-таки не сможет прилететь на свою свадьбу, застряв в Аргентине, на сцене появляются и участники цирковой, акробатической труппы театра - крутят сальто через полсцены. Ведь и вправду, надо, бывает, порой прыгнуть через голову, чтобы добиться, кажется, невозможного…

Так в итоге и случается: главный герой в поисках возлюбленной Кати оказывается и в квартире компьютерного фаната-геймера, который, по его словам, "пять лет не выходил из дома". И, увидев девушку, теряется после виртуального мира, спрашивая: "Она что, настоящая?!". Отстраненный от повседневности гений в итоге находит выход - свадьбу играют по интернету. И потом уже вряд ли сможет вернуться к затворничеству - увидев сексапильную женщину на балконе, он опять удивляется: "Что, и эта настоящая?!".

"Ты даже не представляешь насколько?! Не уходи никуда, я сейчас спущусь…" - отвечает она... В этом спектакле вообще оказалось немало мемов, которые наверняка скоро уйдут в народ. Например, и высказанная Кошкиным фраза: "Наша жизнь это - между чем-то и чем-то". Или название одного из главных хитов спектакля "Эй, Котенок, выше хвост", которую главной героине вначале поет ее родная тетя. И потом эту песню вспоминают в нужную минуту…

Да, в финале парень с девушкой все-таки найдут друг друга. Будет еще немало отменно спетых песен и дуэтов, и даже финальный трек про любовь, который исполнят вместе все актеры, появлявшиеся на сцене в спектакле.

А потом, уже после нескольких "бисов", на нее выйдет и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой. Назовет всех поименно, в том числе и участников второго состава, признается в том, что "даже слова такого не знает" - "бит-мейкер" (автор музыки и песен спектакля - Артем Пысь).

А потом еще Михаил Ефимович напомнит, что "Московский театр мюзикла - театр семейный", ведь и малыши, тоже выходившие на сцену и игравшие свои роли, - "дети наших актеров…".

Ну а нам, зрителям, в этот момент почему-то вспомнились и программа Михаила Швыдкого "Жизнь прекрасна!" на телеканале "Культура", и названный так же потом мюзикл - музыкальное путешествие по песням ХХ века - тоже поставленный на этой сцене...

Ведь, что бы ни происходило с нами и какие временные трудности ни подступали, - "Жизнь прекрасна!".

Надо только и нам самим стараться про это не забывать…