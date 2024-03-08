Самые ожидаемые сериалы этой весны

Весной любителей сериалов ждёт сразу несколько громких премьер. Некоторые из них вполне способны стать новой «Игрой престолов», другие — идеальным решением для пасмурного выходного дня, когда залпом можно посмотреть все серии.

© Секрет Фирмы

О новинках на любой вкус — в подборке «Секрета»

«Сёгун» (США)

Название в оригинале: Shōgun

Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик

Дата выхода: 27 февраля

Платформа: FX

Режиссёры: Фред Туа, Шарлотта Брандсторм, Джонатан ван Тюллекен, Хироми Камата

В главных ролях: Хироюки Санаде («Последний самурай», «47 ронинов»), Космо Джарвис («Острые козырьки»), Анна Саваи

Сюжет:

Экранизация романа-бестселлера Джеймса Клавелла, события которого разворачиваются в Японии начала XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Там он проходит путь от пленника на грани жизни и смерти и иностранца, тщетно пытающегося понять незнакомый для него язык и культуру, до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

Предыдущая многосерийная экранизация 1981 года выиграла три «Золотых глобуса» и одну «Эмми». Новый сериал пока только выходит, но после показанных двух первых серий имеет 100% рейтинг «свежести» на рецензионном сайте rottentomatoes, а это случается ой как нечасто. Новая «эпическая сага о страстях, войне и борьбе за власть в самом сердце феодальной Японии» имеет все шансы завоевать ещё одно поколение зрителей, как это сделала её предшественница.

© Eiden Holl /www.youtube.com

«Артист с большой дороги» (Россия)

Сюжет:

Сериал-бенефис комика Юрия Стоянова, который переживает второй карьерный рассвет в качестве актёра российских сериалов. Он играет вора-рецидивиста по кличке Артист, который как раз вышел после очередной отсидки и решительно настроен завязать с преступной деятельностью. Однако для безоблачной и законопослушной жизни нужны деньги. К счастью, до тюрьмы он припрятал кое-какие ценности. К несчастью, для того чтобы забрать ценности из тайника в его прежнем доме, нужно как-то обойти живущую там невестку с детьми. Чтобы решить проблему, Артист вспоминает свой театральный опыт и выдаёт себя за няню для своих внуков. В общем, нас ждёт «Миссис Даутфайр» в чисто российских декорациях.

© START /www.youtube.com

«Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина» (Великобритания)

Название в оригинале: The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin

Жанр: комедия, исторический

Дата выхода: 1 марта

Платформа: Apple TV+

Режиссёры: Бен Палмер, Джордж Кэйн

В главных ролях: Ноэль Филдинг, Хью Бонневиль, Марк Вуттон, Элли Уайт, Дуэйн Боачи, Марк Хип

Сюжет:

Несмотря на название, эта комедия имеет историческую основу и повествует о реально существовавшем английском разбойнике и его банде неудачников, промышлявших грабежом в 18 веке и вошедших в английский фольклор почти наравне с Робином Гудом.

Дик Турпин и его шайка грабят и нападают на путников, зажиточные дворы и семьи. Каждый раз при встрече со стражами порядка Турпину удаётся сбежать, хотя порой и ценой жизни подельников. За свою невероятную удачу уже при жизни его начинают прославлять в народном фольклоре. Но Турпин ещё не подозревает, что на его след вышел талантливый охотник на воров — Джонатан Уайлд, у которого тоже рыльце оказывается в пушку.

© Кадр из сериала

«Режим» (Великобритания)

Сюжет:

Действие сериала разворачивается во дворце и окружающем его городе в некоем несуществующем европейском государстве. Там вот-вот должен пасть авторитарный режим канцлера в исполнении Кейт Уинслет, все уже давно ждут этого, но канцлер не торопится отдавать бразды правления. Напротив, она отправляет в тюрьму лидера оппозиции (Хью Грант) и продолжает отдавать подданным нелепые приказы, пока в стране неуклонно падает качество жизни вместе с агонизирующей экономикой. Править канцлеру помогают её муж, капрал Цубер и женщина, которую описывают как правую руку диктатора.

На протяжении всего сериала, охватывающего почти год жизни этой несуществующей страны, нам показывают борьбу жажды власти со здравым смыслом. Цинично и, несмотря на сложную тему, смешно.

© Кинотрейлеры /www.youtube.com

Жанр: драма, комедия

Дата выхода: 6 марта

Платформа: Okko Режиссёр: Юлия Лысова

В главных ролях: Аглая Тарасова, Никита Ефремов, Елизавета Гончаренко

Сюжет:

Нет, это не известная всем русская народная сказка о том, как злая мать отправляет неродную девочку на мороз, а современная жизненная история о том, как сложно этой самой матерью стать. 33-летняя Рита (Аглая Тарасова) работает на телевидении и снимает скандальные сюжеты о звёздах. Несмотря на видимое благополучие, девушка страдает от одиночества и живёт с чучелом хорька по имени Леонид.

Стабильное течение её жизни оказывается нарушено, когда врач неожиданно заявляет Рите, что у неё ранний климакс и осталась всего одна активная яйцеклетка, а вместе с ней — один шанс завести своего ребёнка. Заручившись поддержкой единственной подруги Нади (Елизавета Гончаренко), Рита отправляется на поиски отца-донора и знакомится со странноватым Тарасом (Никита Ефремов).

Несмотря на завязку сюжета в лучших традициях американских ромкомов, сериал заявлен как терапевтическое драмеди, полное глубокой психологии и размышлений на серьёзную тему.

© Okko /www.youtube.com

«Джентльмены» (США, Великобритания)

Название в оригинале: The Gentlemen

Жанр: криминальная драма

Дата выхода: 7 марта

Платформа: Netflix

Режиссёр: Гай Ричи

В главных ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделария, Дэниэл Ингс, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон

Сюжет:

Если вам показалось, что Гай Ричи уже снимал фильм с таким названием, — вам не показалось. Сериал спин-офф расширяет вселенную «Джентльменов» и рассказывает новую увлекательную историю про высокородных британцев, погрязших в мире криминала. По сюжету главный герой Эдди Холстед (Тео Джеймс) получает в наследство отцовское поместье. И вместе с ним — кучу проблем, поскольку, хоть он этого и не знает, дом и земля давно уже принадлежат наркобоссам, которые вовсе не собираются терять прибыльную делянку.

Зная Гая Ричи, будем ждать кровавый экшен, криминальный юмор и красноречивые диалоги с развесистыми «чисто английскими» выражениями.

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«Неверные» (Россия)

Сюжет:

Российская адаптация американской «Хорошей жены» — а это значит, нас ждёт интересная, сильная и, увы, пьющая героиня в исполнении Оксаны Акиньшиной.

Её героиня Ольга Шилковская при разводе лишается единственного сына из-за своей алкогольной зависимости. Пытаясь вернуть его и спасти себя, она принимает решение завязать со статусом домохозяйки и вернуться к адвокатской практике. Она делает успешную карьеру на бракоразводных и семейных процессах, к ней обращаются в сложных ситуациях, поскольку она умеет находить нестандартные выходы из положения, не доводя дела до суда. Но вернуть себе свою жизнь оказывается сложнее, чем помогать другим бороться за свои интересы.

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«Яблоки никогда не падают» (Австралия, США)

Название в оригинале: Apples Never Fall

Жанр: драма

Дата выхода: 14 марта

Платформа: Peacock

Режиссёры: Доун Шадфорт, Крис Суини

В главных ролях: Аннетт Бенинг, Сэм Нил, Джейк Лэси, Элисон Бри

Сюжет:

Мини-сериал — экранизация очередного романа популярной писательницы Лианы Мориарти, автора таких книг как «Большая маленькая ложь» и «Девять идеальных незнакомцев». «Яблоки никогда не падают» рассказывает историю увлечённой теннисом семьи Делани, которая внешне выглядит весьма благополучно. Стэн и Джой Делани женаты уже несколько десятилетий, у них четверо взрослых детей и собственная теннисная академия, которую они как раз продают в начале сериала.

Казалось, ничто не мешает наслаждаться уютной старостью. Однако, когда Джой внезапно исчезает, её муж внезапно становится главным подозреваемым. Пытаясь разобраться в отношениях своих родителей, их дети вынуждены столкнуться с нерешёнными семейными проблемами, которые подспудно существуют уже давно. Роль Джой Делани исполнила номинантка на премию «Оскар» 2024 года Аннетт Бенинг.

© Кадр из трейлера

«Охота за убийцей» (США)

Сюжет:

И ещё один сериал, вдохновлённый историей и основанный на бестселлере Джеймса Свонсона «Охота на человека: 12-дневная погоня за убийцей». На этот раз в центре внимания — история убийства 16-го президента США Авраама Линкольна.

В то время как судьба страны висит на волоске, давнему стороннику Линкольна Эдвину Стэнтону (Тобиаз Мензис) придётся взять на себя непростую задачу возмездия и погнаться за убийцей, сторонником южан Джоном Уилксом Бутом (Энтони Бойл), чтобы позиции северян, недавно победивших в Гражданской войне, не оказались скомпрометированы.

© kinopoisk.ru

«Палм-Рояль» (США)

Сюжет:

События сериала разворачиваются летом 1969-го, в основу сценария лёг роман «Мистер и миссис Американский Пирог» Джульет Макдэниел. Главная героиня Максин Симмонс (Кристен Уиг) только что потеряла мужа, который ушёл от неё к беременной ассистентке. Вместе с этим она теряет достаток и социальный статус, но отчаянно пытается вернуть его. Женщина решается на дерзкий план: отправиться на фешенебельный американский курорт для сливок общества и, притворившись своей, самостоятельно завоевать своё место в их рядах.

Красочная история неудачницы, которая пытается пробиться в высший свет, ставит перед зрителями вопрос: а чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить своё? И какую грань переходить точно не стоит?

© Apple TV+ /www.youtube.com

«Задача трёх тел» (США, Великобритания)

Название в оригинале: 3 Body Problem

Жанр: научная фантастика

Дата выхода: 21 марта

Платформа: Netflix

Режиссёры: Минки Спиро, Джереми Подесва, Дерек Цан

В главных ролях: Марло Келли, Саамер Усмани, Джесс Хонг, Джован Адепо, Розалинд Чао, Джон Брэдли, Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Лиам Каннингем

Сюжет:

Один из самых ожидаемых сериалов года основан на бестселлере китайского писателя Лю Цысиня, трилогии «Память о прошлом Земли». В первом сезоне мы увидим события первого тома, «Задача трёх тел», адаптированного под сериальный формат сценаристами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом («Игра престолов»).

Это история о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией, которая ещё не прибыла на Землю, но уже начала оказывать большое влияние на её развитие. Настолько большое, что учёные по всему миру сходят с ума и сводят счёты с жизнью, понимая, что всё, чему они учились и что они знали, не имеет смысла. Разобраться в происходящем предстоит учёным, полиции и членам таинственного общества, которое вербует сторонников через виртуальную игру. Действие перемещается между разными эпохами, а фантастический элемент тесно связан с научным — зрителя ждут увлекательные разговоры на тему физики и астрофизике на фоне экшена, расследования и попыток дать оценку человечеству.

© Кадр из сериала

«Джентльмен в Москве» (Великобритания)

Сюжет:

Сериал по бестселлеру Амора Тоулса был вопросом времени — в 2016-м этот роман занимал верхние строчки всех книжных чартов. Действие развернётся в советской гостинице «Метрополь», куда попадает главный герой — граф Александр Ростов (Юэн МакГрегор), после революции 1917 года решивший вернуться на родину. Его помещают под домашний арест в гостиничный номер, где вся его компания состоит из актрисы Анны Урбановой (Мэри Элизабет Уинстед) и 9-летней сироты Нины (Алекса Гудалл). Он ещё не знает, что в этом замкнутом пространстве ему предстоит провести почти два десятка лет.

Учитывая, что роман написан американцем, а снят британцами, нас ждёт весьма интересный (хоть и не претендующий на точность) взгляд на советскую действительность.

«Рипли» (США)

Название в оригинале: Ripley

Жанр: драма

Дата выхода: 4 апреля

Платформа: Netflix

Режиссёр: Стивен Заиллян (премия «Оскар» за сценарий к фильму «Список Шиндлера»)

В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн

Сюжет:

Романы Патриции Хайсмит 1955 года про «талантливого мистера Рипли» экранизируют не первый раз. Роль преступного гения уже примерили на себя Мэтт Деймон, Джон Малкович, Деннис Хоппер, а теперь к ним присоединился и Эндрю Скотт, известный широкому зрителю по роли Мориарти в сериале BBC «Шерлок». Ему вновь придётся воплотить на экране отрицательного героя: утончённого авантюриста без моральных принципов, маньяка и убийцу.

Согласно завязке, богач нанимает мелкого мошенника Тома Рипли, чтобы тот отправился в Италию и вернул в Штаты его бестолкового сына. А то, как эту историю расскажут на новый лад, узнаем в апреле.

© kinopoisk.ru

«Паразит: серый» (Южная Корея)

Название в оригинале: Gisaengsu: deo geurei

Жанр: фантастика, ужасы

Дата выхода: 5 апреля

Платформа: Netflix Режиссёр: Ён Сан-хо («Поезд в Пусан»)

В главных ролях: Чон Со-ни, Ку Гё-хван, Ли Джон-хён, Ку Щи-ён.

Сюжет:

Сериал основан на популярной японской манге Хитоси Ивааки. Согласно завязке, однажды на Землю попадают неизвестные космические паразиты. Они захватывают тела людей и могут заставить делать что угодно, даже убить. Пока захватчики наращивают свои силы и влияние, людям придётся вступить в жестокую схватку с ними, чтобы защитить своё общество и будущее планеты.

В центре сюжета оказываются три героя: девушка, наладившая мирное сосуществование с паразитом, который не смог полностью установить свой контроль над ней; мужчина, который ищет свою сестру; и женщина, потерявшая из-за паразитов мужа и ставшая лидером оперативной группы «Серые», уничтожающей космических захватчиков.

Название в оригинале: Sugar

Жанр: драма, детектив

Дата выхода: 5 апреля

Платформа: Apple TV+

Режиссёр: Марк Протосевич («Я — легенда»)

В главных ролях: Колин Фаррелл, Эми Райан, Кирби Хауэлл-Баптист

Сюжет:

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе. Загадочный частный детектив Джон Шугар в исполнении Колина Фаррелла расследует исчезновение внучки голливудского продюсера и одновременно сражается с собственными демонами — в лучших традициях нуарного детектива.

«Фолаут» (США)

Сюжет:

В основу сериала легла серия одноимённых компьютерных игр про Землю во времена после ядерного конфликта. По сюжету в 2077 году человечество наконец применило ядерные технологии для массивного удара. В результате на месте поселений образовалось пространство под названием Пустошь, а все выжившие укрылись под землёй в Убежище. Спустя 200 лет после катастрофы Люси (Элла Пернелл) решает выбраться из подземелья и узнать, что же творится на поверхности.

© .kinopoisk.ru

«Хроники Спайдервика» (США)

Название в оригинале: The Spiderwick Chronicles

Жанр: фэнтези

Дата выхода: 19 апреля

Режиссёры: Кэт Койро, Аманда Роу

В главных ролях: Кристиан Слейтер, Лион Дэниелс, Ной Коттрелл, Микала Ли, Джой Брайант, Мелани Барош, Дилан Брюс, Хантер Диллон

Сюжет:

Экранизация одноимённого фэнтези-цикла Тони ДиТерлицци и Холли Блэк (предыдущей адаптацией был полнометражный фильм 2008 года). Близнецы Джаред (Лион Дэниелс) и Саймон (Ной Коттрелл) и их сестра Мэллори (Микала Ли) вместе со своей мамой Хелен (Джой Брайант) переезжают в старинное поместье, доставшееся им по наследству. Вскоре дети обнаруживают, что их дальний родственник открыл параллельный мир фантастических существ, и находят путь в их волшебную страну. Вот только эта дверь, однажды будучи открытой, работает в обе стороны. И далеко не все сказочные существа желают людям добра.

«Тёмная материя» (США)

Сюжет:

Однажды профессора физики, счастливого мужа и отца Джейсона Дассена (Джоэл Эдгертон) похищают. Он попадает в альтернативную версию собственной жизни, где у него нет семьи, но есть возможность исследовать все жизни, которые он мог бы прожить, реши он в своё время так, а не иначе. В духе оскароносного «Всё, везде и сразу» Дассен отправляется исследовать множество параллельных реальностей, пока перед ним не встаёт необходимость спасать свой родной мир и семью от себя самого — но очень альтернативного.