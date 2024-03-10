В прокат выйдет анимационная лента студии «Союзмультфильм» «Формула воды»
Мультфильм киностудии «Союзмультфильм» и студии Magic Factory Animation «Формула воды» появится в российском прокате, передает ТАСС.
Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что в этом году также будут представлены проекты «Сто лет тому вперед» и «Летучий корабль».
Ранее стало известно, что российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».