Названо «самое женское» советское кино

«Самые женские» советские фильмы назвали зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», передает «Российская газета». В опросе приняли участие почти три тысячи человек всех возрастов.

© Кадр: фильм «Любовь и голуби»

Так, россияне выделили кинокартину «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина, фильмы «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

Кроме того, в список вошли фильмы «Любовь и голуби», «Самая обаятельная и привлекательная», «Одиноким предоставляется общежитие», «Зимняя вишня» и другие киноленты, снятые в Советском Союзе.

Ранее знаменитая советская и российская актриса Светлана Немоляева резко высказалась о современном кино. На сегодняшний день, как она утверждает, есть тотальная усредненность в современном кино.