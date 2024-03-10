Нейросеть показала Эйприл О'Нил и Мэри Джейн в образе девушек из реальной жизни

Нейрохудожник Kzott с портала DeviantArt применил свои знания в области ИИ, чтобы оживить героинь «Черепашек-ниндзя» и «Человека-паука». Энтузиаст показал, как бы выглядели Эйприл О'Нил и Мэри Джейн из популярных мультсериалов в реальной жизни.

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С помощью нейросети Kzott сделал фотореалистичными кадры с журналисткой Эйприл из мультсериалов «Черепашки-ниндзя»1987-го и 2003-го годов выпуска.

© DeviantArt

При этом для демонстрации ожившей версии Мэри Джейн Уотсон художник использовал кадры из «Человека-Паука» 1994 года.