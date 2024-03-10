Съемки «Спасской» продолжились в Сочи

© телеканал «Россия»

Жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую. Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ. Но у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Дмитрий Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось…

Съемки сериала пройдут в Сочи, Москве и Костроме.