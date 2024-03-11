Давайн Джой Рэндольф получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Актрисе Давайн Джой Рэндольф вручили премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Оставленные" (Holdovers, 2023).

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Трансляцию церемонии вел телеканал ABC. За эту награду боролись еще четверо ее коллег: Эмили Блант ("Оппенгеймер", Oppenheimer, 2023), Джуди Фостер ("Дайна Найэд", Nyad, 2023), Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный", The Color Purple, 2023) и Америка Феррера ("Барби", Barbie, 2023). "Газете.Ru" ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения наград премии "Оскар-2024".

Накануне назвали причину, почему Джиджи Хадид не придет на "Оскар" с Брэдли Купером. По данным ET Online, модель решила остаться дома со своей дочерью Хай. Слухи романе Хадид и Купера впервые появились в октябре 2023 года. До этого Page Six сообщил, что их отношения вышли на новый уровень и "они полностью увлечены друг другом".