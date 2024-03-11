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Уэс Андерсон поблагодарил Оуэна Уилсона за свой первый «Оскар»

Уэс Андерсон получил свой первый «Оскар» на «Оскаре-2024». Режиссёра отметили за постановку ленты «Чудесная история Генри Шугара». Андерсон после получения награды оставил небольшое слово.

Уэс Андерсон поблагодарил Оуэна Уилсона за свой первый «Оскар»
© Чемпионат.com

В своей речи режиссёр отметил Оуэна Уилсона и подчеркнул, что без знакомства с актёров вряд ли бы достиг своих высот.

Если бы я не встретил Оуэна Уилсона в коридоре Техасского университета между занятиями, когда мне было 18 лет, я бы точно не получил сегодня эту награду.

На церемонии сюрпризов не получилось: хедлайнером премии стал «Оппенгеймер», который забрал целых семь наград (при 13 номинациях). Свои статуэтки получили Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший и Киллиан Мёрфи.

Полный список победителей церемонии можно увидеть в материале ниже.

Фильмы и сериалы
Оскар
Роберт Дауни-младший
Уэс Андерсон
Оуэн Уилсон
Киллиан Мерфи
Кристофер Нолан
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