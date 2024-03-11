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«Оскар-2024»: триумф «Оппенгеймера» и вторая статуэтка Эммы Стоун

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© globallookpress.com
Роберт Дауни-младший, обладатель награды за лучшую мужскую роль второго плана
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Роберт Дауни-младший, обладатель награды за лучшую мужскую роль второго плана 
© globallookpress.com
Киллиан Мерфи, обладатель награды за лучшую мужскую роль
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Киллиан Мерфи, обладатель награды за лучшую мужскую роль 
© globallookpress.com
Хойте ван Хойтема, обладатель награды за лучшую операторскую работу
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Хойте ван Хойтема, обладатель награды за лучшую операторскую работу 
© globallookpress.com

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Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш получили награду за лучшую оригинальную песню "What Was I Made For?" для фильма «Барби»
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Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш получили награду за лучшую оригинальную песню "What Was I Made For?" для фильма «Барби» 
© globallookpress.com
Эмма Стоун позирует с «Оскаром» за лучшую женскую роль
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Эмма Стоун позирует с «Оскаром» за лучшую женскую роль 
© globallookpress.com
Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
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Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана 
© globallookpress.com
Артур Харари и Жюстин Триет, лауреаты премии за оригинальный сценарий за фильм «Анатомия падения»
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Артур Харари и Жюстин Триет, лауреаты премии за оригинальный сценарий за фильм «Анатомия падения» 
© globallookpress.com
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© globallookpress.com

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Дженнифер Лэйм, обладательница награды за лучший монтаж фильма
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Дженнифер Лэйм, обладательница награды за лучший монтаж фильма 
© globallookpress.com
Команда «Годзиллы»
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Команда «Годзиллы»  
© globallookpress.com
Корд Джефферсон, лауреат премии за лучший адаптированный сценарий
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Корд Джефферсон, лауреат премии за лучший адаптированный сценарий 
© globallookpress.com
Холли Уоддингтон позирует с «Оскаром» за дизайн костюмов для фильма «Бедные-несчастные»
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Холли Уоддингтон позирует с «Оскаром» за дизайн костюмов для фильма «Бедные-несчастные» 
© globallookpress.com

96-ая церемония премии «Оскар», которая прошла в ночь на понедельник, 11 марта, в Лос-Анжелесе, оправдала ожидания поклонников киноиндустрии. Фильм «Оппенгеймер» стал «звездой» мероприятия – кинолента взяла целых семь наград: «Лучший фильм», «Лучший монтаж», «Лучшая работа оператора», «Лучший оригинальный саундтрек». Также Кристофер Нолан получил статуэтку за лучшую режиссуру, а Киллиан Мерфи забрал статуэтку за лучшую мужскую роль. Без «Оскара» не осталась и звезда Голливуда – Роберт Дауни мл. И это не удивительно, ведь «Оппенгеймер» стал самым прибыльным байопиком в истории кино.

На втором месте – фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Картина получила награды за «Лучшую женскую роль», «Лучший грим и прически», «Лучшую работу художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов». Эмме Стоун удалось войти в историю – она взяла вторую в своей жизни статуэтку и, таким образом, стала самой молодой актрисой с двумя наградами за главную роль.

Кто еще из актеров «блистал» на премии Оскар – в галерее «Рамблера».

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Киллиан Мерфи
Кристофер Нолан
Эмма Стоун
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