«Оскар-2024»: триумф «Оппенгеймера» и вторая статуэтка Эммы Стоун

96-ая церемония премии «Оскар», которая прошла в ночь на понедельник, 11 марта, в Лос-Анжелесе, оправдала ожидания поклонников киноиндустрии. Фильм «Оппенгеймер» стал «звездой» мероприятия – кинолента взяла целых семь наград: «Лучший фильм», «Лучший монтаж», «Лучшая работа оператора», «Лучший оригинальный саундтрек». Также Кристофер Нолан получил статуэтку за лучшую режиссуру, а Киллиан Мерфи забрал статуэтку за лучшую мужскую роль. Без «Оскара» не осталась и звезда Голливуда – Роберт Дауни мл. И это не удивительно, ведь «Оппенгеймер» стал самым прибыльным байопиком в истории кино.

На втором месте – фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Картина получила награды за «Лучшую женскую роль», «Лучший грим и прически», «Лучшую работу художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов». Эмме Стоун удалось войти в историю – она взяла вторую в своей жизни статуэтку и, таким образом, стала самой молодой актрисой с двумя наградами за главную роль.

Кто еще из актеров «блистал» на премии Оскар – в галерее «Рамблера».