«Барбенгеймер» сломал шаблоны «Оскара»

В прошлом премию «Оскар» получали фильмы, имевшие большой успех в прокате, такие как «Звуки музыки» (1965) и «Крестный отец» (1972). Но в последние годы награды получали картины, которые нельзя отнести к блокбастерам. За последнее десятилетие каждый фильм-победитель был снят менее чем за $25 млн, а самый кассовый из этих победителей — «Зеленая книга» (2018) — собрал всего $320 млн в прокате. Это скромный результат по сравнению с самым кассовым фильмом того года «Мстители: Война бесконечности», который заработал $2 млрд, отмечает Bloomberg.

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Пренебрежение кассовыми сенсациями совпало с сокращением количества зрителей трансляции церемонии вручения «Оскара»: в прошлом году показатель составил 18,7 миллионов зрителей в США против 40,4 миллионов зрителей, которые смотрели шоу в 2013 году. А в 1998 году, когда выиграл кассовый «Титаник», зрителей было еще больше — более 55 миллионов.

Однако в этом году шаблон был сломан. За звание лучшего фильма боролись две самые кассовые картины 2023 года — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг. Финансовый успех двух проектов назвали «Барбенгеймером». Как известно, «Оскара» получил «Оппенгеймер». Это дает надежду, что популярность самой церемонии также вырастет.