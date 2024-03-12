Съемки фильма о путешествиях во времени «Шан-Чи 2» начнутся в 2025 году

По данным известного инсайдера Даниэля Рихтмана, съёмочный процесс «Шан-Чи 2» стартует в 2025 году. Точную дату он назвать не смог.

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Также Рихтман поделился любопытными деталями ленты. Если ему верить, важную роль в сюжете сыграют путешествия во времени. В каком виде это будет представлено, сказать трудно. Также в фильме ожидается появление Железного кулака.

Первая часть «Шан-Чи» вышла в 2021 году и получила массу положительных отзывов. Лента стала первой, в которой представили азиатского супергероя. Главную роль исполнил Симу Лю, он же должен вернуться к своему образу и в сиквеле.

Ленту снял Дестин Дэниел Креттон. Он тоже должен вновь выступить режиссёром «Шан-Чи 2». Даты выхода у картины пока нет.