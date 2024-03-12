Создатели «Игры престолов» готовят новый громкий сериал «Задача трех тел». Что нужно знать
Потенциально ожидается чуть ли не главное шоу на ближайшие годы.
21 марта на Netflix выйдет сериал «Задача трёх тел», основанный на популярном научно-фантастическом романе Лю Цысиня. Но кто занимается проектом, какие актёры будут в главных ролях и что именно ожидает зрителей? Рассказываем в данном материале.
Информация о сериале «Задача трёх тел»
Название: «Задача трёх тел» (3 Body Problem)
Шоураннеры: Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс, Александр Ву
Актёры: Марло Келли, Бенедикт Вонг, Джесс Хун и другие
Дата выхода: 21 марта 2024 года
Жанр: фантастика, драма, детектив Страна: США, Китай
Книга «Задача трёх тел»
Сериал основан на одноимённой книге китайского писателя Лю Цысиня. Вышедший в 2006 году роман неожиданно стал популярен не только на родине, но и в других странах. Удивили не только продажи, но и тёплый приём у критиков — книга даже выиграла престижную премию «Хьюго» как лучший фантастический роман.
В 2008 и 2010 годах были изданы продолжения — «Тёмный лес» и «Вечная жизнь смерти». Это единая трилогия под названием «Воспоминания о прошлом Земли». Впрочем, для большинства людей цикл всё равно ассоциируется именно с первой частью.
«Задача трёх тел» зацепила читателей увлекательным сюжетом с головоломными поворотами и нотками триллера, крепкой научно-фантастической составляющей, монументальностью и элементом экзотичности. Редко в каком творении история про первый контакт с инопланетянами переплеталась с рассказами о Культурной революции в Китае.
При этом сам Лю Цысинь называет успех трилогии чистой случайностью. Ведь даже после полученного признания его прошлые работы не стали продаваться лучше, а китайская научная фантастика так и осталась нишевым жанром для внутреннего употребления. Впрочем, такая скромность не мешает ему считаться одним из самых известных писателей Поднебесной.
О чём будет сериал «Задача трёх тел»?
События первого сезона «Задачи трёх тел» развернутся сразу в двух временных эпохах. Основные события происходят в современности, но одновременно расскажут историю героини Е Вэньцзе во времена Культурной революции. Именно она, потрясённая жестокостью происходящего вокруг, отправляет сигнал в космос, который самым резким образом изменит судьбу человечества.
«Ответ» инопланетян достигает Земли только в начале XXI века. Учёные по всему миру сходят с ума, поскольку фундаментальные законы физики по какой-то причине перестают срабатывать. Даже сложнейшие эксперименты показывают невозможные результаты, из-за чего научное сообщество впадает в отчаяние.
При поддержке правительства главные герои начинают ввести расследование. Постепенно они находят связь между гибелью людей, таинственным сообществом «Рубежи науки», загадочной игрой в виртуальной реальности «Три тела» и попытками замедлить технологическое развитие планеты.
Кто работает над сериалом «Задача трёх тел»?
Экранизацией «Задачи трёх тел» для Netflix занимаются известные шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Это их первый проект после финала «Игры престолов» в 2019 году. Сейчас творческий тандем также настроен оптимистично, планируя за несколько лет перенести на экран весь цикл «Воспоминания о прошлом Земли».
Им очень повезло, что, в отличие от «Песни льда и пламени», автор «Задачи трёх тел» давно дописал весь свой сюжет. Все поклонники «Игры престолов» помнят, что произошло с сериалом после того, как создатели шоу «обогнали» вышедшие книги — уже не говоря про финал. Однако у «Задачи трёх тел» также есть третий шоураннер — Александр Ву, известный по второму сезону «Террора» и сериалу о вампирах «Настоящая кровь».
Кроме того, среди продюсеров числятся такие знаменитости, как режиссёр Райан Джонсон, актриса Розамунд Пайк и даже Брэд Питт. Сам Лю Цысинь и переводчик книги на английский язык Кен Лю привлечены в качестве консультирующих продюсеров. Стриминговый сервис явно не жалеет ресурсов на то, чтобы выдать масштабное и зрелищное шоу, которое переплюнет всех конкурентов.
Актёрский состав сериала «Задача трёх тел»
Актёрский состав получился максимально разнообразным, чтобы подчеркнуть глобальность проблемы. В съёмках сериала приняли участие как известные личности, так и неизвестные широкой аудитории лица. Среди них: Бенедикт Вонг, Джон Брэдли, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес, Джонатан Прайс, Розалинд Чао.
Прошлые сериалы по «Задаче трёх тел»
Экранизация Netflix — это уже третья попытка перенести на экран трилогию Лю Цысиня. Совсем недавно, в январе 2023 года, вышла китайская версия из 30 эпизодов. Сериал неспешно и детально показывал события первого романа, порой слишком сильно разжёвывая происходящее. При этом авторы сконцентрировались на расследовании в современности, практически полностью пропустив историю Е Вэньцзе.
Видео доступно на YouTube-канале Bowser Inator. Права на видео принадлежат Tencent.
Ещё до этого на сервисе Bilibili вышел анимационный мультсериал «Тёмный лес», рассказывающих о событиях второй книги цикла. Над ним работала студия компьютерной графики YHTK Entertainment.