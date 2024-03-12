Премьеру «Бэтмена 2» Мэтта Ривза перенесли на год

Кинокомпания Warner Bros. объявила о переносе фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном. Теперь премьера картина состоится 2 октября 2026 года вместо ранее запланированного 3 октября 2025-го.

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Перенос ленты связан сразу с двумя факторами. В первую очередь на дату релиза повлияли забастовки сценаристов и актёров Голливуда, которые прошли в середине 2023 года. Из-за них производство ленты находилось на паузе как минимум несколько месяцев. Вторая причина переноса: близость с релизом фильма «Супермен» Джеймса Ганна — лента должна выйти в прокат 11 июля 2025 года и потенциально могла навредить сборам обоих произведений.

У второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока нет официального синопсиса. Как рассказывал Джеймс Ганн, на события фильма повлияет финал первой части и происходящее в сериале «Пингвин» с Колином Фарреллом.