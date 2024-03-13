Сериал «‎Адмирал Кузнецов»‎ начнет выходить с 14 марта

Новый сериал "Адмирал Кузнецов" выходит 14 марта на платформе ВГТРК "Смотрим". Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия".

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Главный герой - Николай Герасимович Кузнецов (в сериале его играет Игорь Петренко) - самый молодой в истории нашей страны народный комиссар, возглавивший Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с коварным противником - главнокомандующим флотом Германии Эрихом Рёдером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия со Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов. В сериале также есть любовная линия, раскрытая благодаря героиням Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

"Адмирал Кузнецов" - новая работа от одного из самых востребованных российских режиссеров Сергея Виноградова, фильмография которого насчитывает 23 проекта.

Съемки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске.

Интересные факты:

В кадре - настоящие корабли. В Новороссийске в съемках принимал участие крейсер "Михаил Кутузов", который был построен в 1950-х годах и соответствует своим предшественникам времен Великой Отечественной войны. Конечно, создатели проекта использовали компьютерную графику, чтобы вид на 100% совпадал с крейсером тех лет. Суда с малым водоизмещением снимали в Выборге по разрешению министерства обороны и также использовали компьютерную графику для достижения полной идентичности.

В сериале много компьютерной графики, в общей сложности 720 шотов - такое количество обычно используется в голливудском блокбастере. На ее создание потребовалось шесть месяцев.

Реквизита и техники было очень много. Команда проекта перемещалась по городам съемок, а за ними следовало восемь фур, которые везли макеты военных самолетов, автомобили 1940-х годов, орудия, костюмы, декорации и другой реквизит. За время съемок этот караван фур проехал по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Выборг - Новороссийск - Москва.

В проекте использована 1 тыс. костюмов. Форму адмиралов, генералов и других высокопоставленных военнослужащих шили специально для сериала. Например, все кители для героя Игоря Петренко сшиты по меркам актера и сидят безупречно.

В каждой серии есть эпизод военной хроники, которая помогает еще лучше раскрыть сюжет и показать важные события тех времен. Над созданием таких эпизодов работал отдельный режиссер.

Прямая речь

Сергей Виноградов, режиссер: