Сериал «Адмирал Кузнецов» начнет выходить с 14 марта
Новый сериал "Адмирал Кузнецов" выходит 14 марта на платформе ВГТРК "Смотрим". Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия".
Главный герой - Николай Герасимович Кузнецов (в сериале его играет Игорь Петренко) - самый молодой в истории нашей страны народный комиссар, возглавивший Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с коварным противником - главнокомандующим флотом Германии Эрихом Рёдером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия со Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов. В сериале также есть любовная линия, раскрытая благодаря героиням Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.
"Адмирал Кузнецов" - новая работа от одного из самых востребованных российских режиссеров Сергея Виноградова, фильмография которого насчитывает 23 проекта.
Съемки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске.
Интересные факты:
В кадре - настоящие корабли. В Новороссийске в съемках принимал участие крейсер "Михаил Кутузов", который был построен в 1950-х годах и соответствует своим предшественникам времен Великой Отечественной войны. Конечно, создатели проекта использовали компьютерную графику, чтобы вид на 100% совпадал с крейсером тех лет. Суда с малым водоизмещением снимали в Выборге по разрешению министерства обороны и также использовали компьютерную графику для достижения полной идентичности.
В сериале много компьютерной графики, в общей сложности 720 шотов - такое количество обычно используется в голливудском блокбастере. На ее создание потребовалось шесть месяцев.
Реквизита и техники было очень много. Команда проекта перемещалась по городам съемок, а за ними следовало восемь фур, которые везли макеты военных самолетов, автомобили 1940-х годов, орудия, костюмы, декорации и другой реквизит. За время съемок этот караван фур проехал по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Выборг - Новороссийск - Москва.
В проекте использована 1 тыс. костюмов. Форму адмиралов, генералов и других высокопоставленных военнослужащих шили специально для сериала. Например, все кители для героя Игоря Петренко сшиты по меркам актера и сидят безупречно.
В каждой серии есть эпизод военной хроники, которая помогает еще лучше раскрыть сюжет и показать важные события тех времен. Над созданием таких эпизодов работал отдельный режиссер.
Прямая речь
Сергей Виноградов, режиссер:
- Наша картина - это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. Он занял пост наркома Военно-морского флота СССР в 36 лет - немыслимая цифра! Мы не пытаемся охватить всю жизнь адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов его жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть и батальные сцены, остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова. В нашем проекте появятся интересные и яркие исторические личности: Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие.