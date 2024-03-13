Астрофизик нашел киноляп во второй части «Дюны»

В продолжении "Дюны" все не так идеально, как может показаться на первый взгляд. Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, например, нашел в научно-фантастическом фильме один киноляп, сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Дюна: часть вторая"

Действие фильма происходит в песчаных дюнах на планете под названием Арракис. В них обитают черви, которых герои созывают с помощью специального устройства, посылающего повторяющиеся вибрации через песок. Как отметил ученый, выглядит это не совсем правдоподобно.

"Если вы хотите акустически изолировать себя от окружающей среды, окружите себя песком. Тогда вас никто не услышит".

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Проще говоря, песок поглощает любые звуки, поэтому призвать через него Шаи-Хулуда на вряд ли получилось бы в реальной жизни.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как в Чили решили не прерывать показ "Звездных войн" рекламами и вмонтировали в фильм кадры с пивом.