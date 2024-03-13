Появились первые подробности о новой части «Венома»

Содержание третьей части «Венома» пока держится в секрете, но можно предположить, что она будет как-то связана с киновселенной Marvel, поскольку персонаж Эдди Брок, сыгранный Томом Харди, уже был в этой вселенной и быстро вернулся обратно в свою (это показано в сцене после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой»).

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Режиссером триквела является Келли Марсел, которая была главным сценаристом в первых двух частях. Главную роль снова исполнит Том Харди, а также в фильме сыграют Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор и др. Выход фильма запланирован на 25 октября текущего года.

Том Холланд заявил, что работа над «Человек-пауком 4» находится на ранней стадии.