Стартовали съемки фильма «A Complete Unknown» о рок-музыканте Бобе Дилане

В США начались съемки автобиографического фильма о рок-музыканте Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом пишет портал NJ.com.

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Режиссером фильма стал Джеймс Мэнголд, а сама лента получила название «A Complete Unknown». Работа над байопиком о музыканте должна была начаться еще в прошлом году, но съемки решили приостановить из-за забастовки сценаристов. Съемки продлятся до мая. 82-летний Боб Дилан выступит исполнительным продюсером проекта.

Сиквел блокбастера Дени Вильнева «Дюна 2» собрал 110 миллионов рублей в российском прокате за минувшие выходные. Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров. В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью.