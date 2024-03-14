Работать над «Капитаном Марвел 3» и «Человеком-муравьем 4» пока не будут

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, в Marvel Studios всерьёз занялись активными действиями в плане выполнения своей новой стратегии. Компания планирует удариться в качество, а не в количество контента.

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Это связано с тем, что последние проекты получали в основном негативные отзывы от критиков и зрителей. Рихтман подчеркнул, что в Marvel временно не будут работать над «Капитаном Марвел 3», «Человеком-муравьём 4» и «Вечными 2».

По словам инсайдера, Marvel Studios понимает, что ей нужно сосредоточиться на своих хитах, чтобы снова привлечь аудиторию и не делать больше фильмов в урез их качества.