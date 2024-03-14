Топ-3 детектива, которые затянут с головой

Детектив — это тот жанр, который здорово прокачивает мозг, ведь всегда приятно раскрыть преступление раньше героев фильма. Популярный блогер Арина Данилова составила свой топ-3 лучших детективов, которые точно заслуживают внимания. В них вас ждут запутанные преступления и очень интересные расследования.

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«Призраки в Венеции»

Если вы любите классические детективы в духе Агаты Кристи, то этот фильм точно не оставит вас равнодушным – кстати, снят он как раз по мотивам ее романа «Вечеринка в Хэллоуин». События разворачиваются в Венеции, а в центре сюжета – детектив Эркюль Пуаро, который вышел на пенсию. Но новое дело находит его само: во время спиритического сеанса один из гостей действа оказывается убит!

Детектив, который однажды взорвал мой мозг и здорово напугал. Два судебных пристава (в главных ролях Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало) отправляются на остров, где находится клиника для умалишенных преступников. Кто бы знал, куда их заведет это расследование. Но давайте без спойлеров — если вы не смотрели этот фильм, то самое время исправить эту оплошность.

История об управляющем директоре аукционного дома, который периодически промышляет хитроумными аферами и водит всех за нос. Однажды к нему анонимно обращается женщина с просьбой продать антиквариат ее семьи, и среди многочисленных произведений искусства обнаруживается кое-что по-настоящему интересное. Впрочем, наш главный герой заинтересован не только предметами старины.