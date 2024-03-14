Вышел первый трейлер фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер ремейка фильма «Ворон» 1994 года. с Биллом Скарсгардом. Премьера ленты состоится 7 июня, а до России картина доберётся 12-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, который больше напоминает злодея, с которым и должен сразиться.

Режиссёром ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Помимо Билла Скарсгарда («Джон Уик 4»), в фильме также снимется певица FKA twigs.