Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» выйдет в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл дату выхода седьмого сезона сериала-антологии «Чёрное зеркало». Продолжение можно будет посмотреть в 2025 году — точное премьерное окно будет известно позже. В него войдёт шесть эпизодов, один из них станет продолжением знаменитого эпизода «USS Каллистер».

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«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. По словам создателя сериала Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь едкая сатира на образ жизни современного общества.

Шестой сезон «Чёрного зеркала» вышел летом 2023 года и вошёл в десятку самых популярных сериалов Netflix сразу в 92 странах. Кроме того, шоу целый месяц находилось в топе самых популярных англоязычных шоу платформы.