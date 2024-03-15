Съемки «Соника в кино 3» официально завершены

Как сообщает актёр Джеймс Марсден, съёмки «Соника в кино 3» завершились в первой половине марта. Об этом исполнитель роли шерифа Тома Ваковски рассказал в небольшом интервью The Playlist.

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В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» всё ещё намечена на 20 декабря 2024 года. Судя по всему, Paramount Pictures не планирует переносить премьеру, несмотря на забастовки актёров и сценаристов Голливуда, которые состоялись прошлым летом. Ранее по этой причине Warner Bros. отложила «Бэтмена 2» до осени 2026 года.