25 апреля в прокат выходит анимационная комедия “Приключение панды”

25 апреля кинопрокатная компания Вольга выпустит в прокат анимационную комедию “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ”/ PANDA BEAR IN AFRICA.

© Кадр мультфильма «Приключение панды»

Очаровательная говорящая панда по имени Пан отправляется в захватывающее, полное опасностей приключение в Африку, чтобы спасти лучшую подругу – дракона Цзелона. Ему придется пройти через незнакомый ему мир гор, пустынь и джунглей, встретиться с невероятными местными обитателями и завести новых друзей. Но самое главное, Пану придется повзрослеть и доказать себе и окружающим, что у храбрости нет размеров, а настоящая дружба не знает никаких преград.

На большом экране юных зрителей и их родителей ждет красочное опасное приключение, обаятельные главные герои и искрометный беззлобный юмор.

Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелонь. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.