«Что-то в духе "Иди и смотри"». Первые отзывы о фильме «Позывной Пассажир»

15 марта состоялась премьера военной драмы «Позывной Пассажир» об ополченцах Донбасса.

© Кадр из фильма

Каков сюжет ленты, кто в ней сыграл, что говорят зрители о картине?

О чем фильм «Позывной Пассажир»

В основу сюжета лег роман Александра Проханова «Убийство городов», в центре которого события, происходящие на юго-востоке Украины, приобретающие черты гражданской войны.

Фильм Ильи Казанкова «Позывной Пассажир» расскажет историю популярного молодого писателя Николая Рябинина, Мужчина прожигает жизнь на вечеринках, на которых пьет и веселится в компании девушек.

Судьба Рябинина меняется, когда он узнает о госпитализации матери. Приехав в больницу, писатель слышит от отца, что причиной плохого самочувствия родительницы стали сообщения от его брата, уехавшего в Донбасс добровольцем. Рябинин отправляется на поиски брата.

Весной 2015 года герой приезжает в Донбасс и оказывается в зоне реальных боевых действий. Не имея военного опыта, он присоединяется к одному из батальонов, где ранее служил брат, и пытается разузнать о его судьбе.

Наставником Рябинина становится комбат с позывным Курок, который, по задумке создателей, и сформулирует главный идеологический посыл фильма:

«Запретили нам русский язык, растоптали, исковеркали. <...> Вы в ненависти, а мы в любви. И в гневе. Но правда с нами».

Шоураннеры обещали, что в фильме будет представлена целая галерея портретов противников. На пути Рябинина встретились и боец с татуировкой-свастикой, и обычный солдат-призывник, и обеспеченный командир, и «безымянный головорез с натасканной на людей овчаркой». Рябинин также столкнется и с предательством

Кто сыграл в фильме «Позывной Пассажир»

Главную роль в картине сыграл Антон Шагин. Именно он рассказывает историю популярного писателя, примкнувшего к рядам ополченцев в поисках брата.

В съемках драмы также принимали участие заслуженный артист РФ Виталий Кищенко, народный артист РФ Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, участник СВО Сослан Фидаров и другие.

Какие отзывы о фильме «Позывной Пассажир»

Мнения первых зрителей картины неоднозначны. Некоторые отметили жестокость показанных в ленте сцен. Часть пользователей даже сравнила ленту с картиной Элема Климова «Иди и смотри» о Великой Отечественной войне.

«Сходила я на „Позывной Пассажир“, отходить буду еще какое то время. Жёсткая картинка и звук сделали свое дело. Что-то в духе „Иди и смотри“», — заявила одна из пользовательниц. «Почти все полтора часа показывают смерть, взрывы, обстрелы, а еще ужасы бесчеловечного и жестокого отношения к простым жителям. Их бомбят они прячутся в подвалах», — добавила другая.

Пользователи также остались не в восторге от актерской игры. По мнению некоторых, артисты неубедительно произносили свои реплики.

«Чего никак не ожидал, так это того, что актеры будут играть так отвратительно. Вот смотришь на них, слушаешь, что говорят, и ничему не веришь, ни единому слову», — пожаловался один из комментаторов.

Однако нашлись сторонники иной точки зрения. Некоторых россиян тронула игра актеров, которые либо участвовали в боевых действиях, либо бывали в Донбассе и видели конфликт своими глазами.

«Проханов без прикрас. Актеры супер — реальные ополченцы, а также те, кто регулярно бывает в Донбассе и все видит своими глазами. Артисты Антон Шагин, Сослан Фидаров, Александр Михайлов, Владимир Стеклов», — отметила пользовательница Сети. «У Шагина брат реально в Донбассе, и сам он постоянно выезжает с театром туда для поддержки. Стихи пишет очень пронзительные. Вообще [он] герой нашего времени. И актерский состав отличный. Сослан Федаров — герой, реальный участник всех событий. Горобченко, Михайлов, Кищенко, мужской состав великолепен», — добавила другая.

Мнения пользователей о сюжете также разделились. Зрители отметили, что в фильме есть философские размышления. Кроме того, по мнению россиян, авторы «сумели показать всю жестокость и жизнь» в 2015 году. Правда, некоторым пользователям не понравилась концовка.

«Фильм с незаконченным концом. Непонятно, почему фильм заканчивается на самом интересном месте. Думаю, должно быть продолжение. А так непонятная концовка просто убила всех зрителей в зале», — возмутились в комментариях.

Ленту можно посмотреть во всех кинотеатрах страны. В Москве стоимость билетов на фильм «Позывной Пассажир» начинается от 300 рублей. Оплатить «проходки» на сеанс также можно, воспользовавшись программой «Пушкинская карта».