Вышел новый тизер мультсериала «Люди Икс '97» от Marvel

Marvel выпустила тизер нового анимационного сериала «Люди Икс '97», который является продолжением культовой вселенной, завоевавшей сердца зрителей в 90-е годы.

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События развиваются непосредственно после завершения оригинального мультсериала, где погиб профессор Чарльз Ксавьер — один из сильнейших телепатов и основатель команды.

Американская компания уже подтвердила выпуск двух сезонов данного проекта. Оба сценария завершены, а их автором является кинопродюсер Бо ДеМайо. Первые две серии выйдут на стриминговом сервисе Disney+.

Премьера Люди Икс '97 запланирована на 20 марта 2024 года.