Майкл Китон остался в восторге от «Битлджуса 2»

Актёр Майкл Китон рассказал, что уже посмотрел фильм «Битлджус 2». Судя по реакции, картина очень сильно понравилась артисту.

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После просмотра Китон заявил, что остался доволен фильмом. Он назвал его «интересным» и «эмоциональным».

Это действительно действительно красивое, интересное и эмоциональное кино. Я не был к этому готов. Это здорово.

Напомним, съёмки ленты стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США. Бёртону пришлось ждать дополнительные 118 дней до возобновления работы.

Вместе с Китоном в фильме снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие. Cюжет картины расскажет о событиях, произошедших после оригинального фильма.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.