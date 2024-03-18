Лауреат премии «Оскар» Дэвид Сайдлер умер на рыбалке

16 марта в Новой Зеландии скончался британо-американский сценарист и продюсер Дэвид Сайдлер.

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Сайдлер - лауреат премий "Оскар" и BAFTA в номинации "Лучший оригинальный сценарий" - за ленту "Король говорит!". Всего на его счету двенадцать побед и 24 номинации.

Среди других проектов сценариста - "мыльные оперы" "Главная больница", "Другой мир" и "Дни нашей жизни", "Танцующие в темноте", "Золотая лихорадка", "Король и я" и другие.

Как сообщил Deadline со ссылкой на представителя Сайдлера, сценарист умер, занимаясь любимым досугом - рыбной ловлей нахлыстом.

Причина смерти и более точные ее обстоятельства пока не обнародованы.

Сайдлер родился в 1937 году в Лондоне. Когда город подвергся налетам авиации нацистской Германии, семья перебралась в Суррей, а чуть позднее отправилась в Америку. Их корабль входил в состав конвоя из трех судов, одно из которых, перевозившее итальянских военнопленных, было потоплено немецкой подлодкой. Эта опасная поездка и стала причиной заикания Дэвида, которым он страдал в детстве. Все его родственники, оставшиеся в Европе, погибли в результате Холокоста.