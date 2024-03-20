Умер режиссер Леонард Форест

Ушел из жизни Леонард Форест, канадский режиссер, сценарист, писатель, продюсер и монтажер, за карьеру создавший порядка 130 фильмов.

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В некрологе радио "Канада" отмечено, что Форест был пионером кинематографа Акадии. Два месяца назад ему исполнилось 96 лет. Причина смерти не указана.

Форест родился в Массачусетсе в 1928 году - в разгар Великой депрессии. Когда ему еще не исполнилось и года, родители вернулись на родину - в Канаду.

В бизнесе - с начала 1950-х. Свой первый фильм как режиссер снял в 1954-м. Самые известные проекты Фореста - сериал "Земля обетованная" и лента "Стена памяти". Работы постановщика признаны крайне ценными для культурно-исторического наследия франкоязычной части Канады.

Форест - автор нескольких сборников стихов и детских книг.