В Голливуде сняли байопик о великом Бобе Марли. Что из этого вышло?

На Amazon Prime Video вышел фильм Рейнальдо Маркуса Грина «Боб Марли: Одна любовь» — первый игровой байопик о великом ямайском музыканте, который охватывает последние пять лет его короткой и насыщенной жизни. Насколько похож на легенду регги британский актер Кингсли Бен-Адир и удалось ли картине убедительно рассказать о Марли, рассказывает «Лента.ру».

Дата выхода: 19 марта

Страна: США

Продолжительность: 1 час 47 мин.

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

В ролях: Кингсли Бен-Адир, Лашана Линч, Джеймс Нортон

1976 год. Боб Марли (Кингсли Бен-Адир) репетирует перед масштабным концертом Smile Jamaica. Вечером на Боба и его жену Риту (Лашана Линч) совершают покушение, однако отделавшийся легкими ранениями музыкант принимает решение не отменять выступление. Сойдя со сцены, он решает в целях безопасности отправиться в Лондон. Здесь начинается работа над его следующим альбомом, который получит название Exodus. Несмотря на сомнения менеджмента, пластинка станет бестселлером, а сам Марли и его группа The Wailers отправятся в европейское турне.

Достаточно беглого взгляда на хроникальные кадры с участием Боба Марли (например, в финале «Одной любви»), чтобы увидеть, что ни один музыкант ХХ века не был настолько похож на пророка в первоначальном, библейском смысле. Слегка расфокусированный, хрупкий и в то же время собранный, Марли напоминал живой усилитель для божественных (или каких-нибудь еще) голосов. Это, впрочем, лишь один из образов Боба. Он же — настоящая рок-звезда, революционер и популяризатор стиля регги. Он же — любящий муж и многодетный отец, большинство детей которого родились вне единственного брака. Кроме того, Боб Марли — самый, пожалуй, результативный общественный деятель среди музыкантов. Сложно с ходу вспомнить кого-нибудь еще, кто сумел с помощью музыки примирить ямайские политические партии, фактически развязавшие на острове гражданскую войну. Как все это сочеталось в одном человеке, который прожил всего 36 лет и умер из-за отказа обращаться к врачам с травмированным на футбольном поле пальцем?

Любой ответ на этот вопрос, будем честны, станет лишь версией — более или менее увлекательной и парадоксальной

В документальном кино такой версией 12 лет назад стал фильм Кевина Макдональда «Боб Марли» — мастерски собранное досье продолжительностью почти два с половиной часа. Оскаровский лауреат (за документальный фильм про мюнхенскую Олимпиаду «Однажды в сентябре») опросил, кажется, всех живых друзей, родственников и просто свидетелей жизни Боба. Удивительно, что картина получилась цельной и увлекательной, ничуть не скучной, а главное — предлагающей масштабный и противоречивый портрет Марли.

Постановщиком первого игрового байопика о Бобе Марли стал Рейнальдо Маркус Грин, самая известная работа которого — сделанный под руководством Уилла Смита «Король Ричард». Трогательный (пусть и не слишком правдивый) фильм о Ричарде Уильямсе, отце теннисисток Серены и Винус, принес исполнителю главной роли «Оскар», а Грину — определенный статус в индустриальных кругах. «Боб Марли: Одна любовь» в итоге стоил немалые для жанра 70 миллионов долларов (на 20 больше «Короля Ричарда») и честно снимался на Ямайке и в Лондоне. Продюсерами выступили вдова героя Рита и его дети Седелла и Зигги. В соответствии с этими вводными вполне логично, что портрет Марли получился исключительно комплиментарным и парадным, несмотря на то, что среди сценаристов значится Теренс Уинтер, работавший над «Кланом Сопрано» и «Волком с Уолл-стрит».

С точки зрения сюжета «Одна любовь» не выходит за пределы золотых стандартов голливудских байопиков двадцатилетней давности. Это красочный, проиллюстрированный оператором «Нефти» и «Магнолии» Робертом Элсвитом пересказ статьи из «Википедии», в которой для порядка слегка перепутана хронология

Стартовав с подготовки концерта Smile Jamaica, перед которым на Марли было совершено покушение, действие пускается галопом. Лондон, европейские гастроли, проблемы с пальцем, смертельный диагноз, возвращение на Ямайку в 1978-м для легендарного шоу One Love Peace Concert. Время от времени возникают флешбэки в детство и юность героя, иногда действие вдруг задерживается на отдельных эпизодах — например, на разработке обложки для альбома Exodus. По какому принципу придуманы эти ритмические сбивки, понять сложно. Не обходится, правда, и без курьезов: флешбэки недвусмысленно намекают на то, что Redemption Song и No Woman No Cry Боб написал еще в детстве.

Антидотом от механистичности для фильма мог бы стать исполнитель главной роли — в свое время Хоакин Феникс таким образом спас «Переступить черту» про Джонни Кэша. Однако главным свойством Кингсли Бен-Адира здесь является чрезвычайная старательность. Он научился говорить на ямайском креольском, играть на гитаре и даже петь похоже на оригинал — настолько, что временами кажется, что он просто открывает рот под фонограмму. С созданием характера дела обстоят сложнее: Бен-Адир ограничивается насупленным выражением лица и явно тщательно отрепетированными перед зеркалом хореографическими этюдами на сцене. Винить в таком подходе в большей степени стоит режиссера. Пластика и вообще психофизика Боба Марли были своеобразны до абсолютной неповторимости. Чтобы актер в роли Марли смотрелся убедительно, его внешний образ и манеру держаться необходимо было придумать заново — как это было сделано, скажем, Кейт Бланшетт и Тоддом Хейнсом в фантазии о Бобе Дилане «Меня там нет». Самое же неприятное в случае с работой Грина заключается даже не в сходстве с такой же рафинированной «Богемской рапсодией», а в том, что фильм создает экспортный вариант Боба Марли для белого зрителя. Невероятная биография высушена до обыкновенной истории успеха мятущейся поп-звезды — впрочем, родственники, судя по всему, довольны.

Неудивительно, что «Одна любовь», выпущенная в американский прокат в День всех влюбленных, была в пух и прах разругана критикой за бездушность. Зрителей же недостаток художественности ничуть не смутил. Семидесятимиллионный фильм собрал в прокате 169 миллионов долларов. Впрочем, публику, готовую заплатить за то, чтобы громко послушать любимые песни, осуждать сложно: песни Марли за 40 с лишним лет, прошедшие после его смерти, действительно звучат поразительно свежо и актуально.

