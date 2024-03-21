В Екатеринбурге сняли фильм о культовом свердловском поэте Романе Тягунове

Режиссер Артур Погосян завершил съемки фильма о свердловском поэте Романе Тягунове – современнике Бориса Рыжего.

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"Над фильмом проделана огромная работа. За год было записано большое количество интервью с литераторами, друзьями и родственниками Романа Тягунова, которые рассказали о его жизни, заново прочли стихи, разоблачили мифы, связанные с жизнью поэта и его трагической гибелью", – рассказал кинематографист.

Идея картины принадлежит культурологу Георгию Цыплакову, он же является соавтором фильма, сообщает "Уралинформбюро".

"До работы над этим фильмом я ничего не знал и даже не слышал об этом удивительном уральском поэте. А ведь они дружили и даже посвящали стихи друг другу с другим известным уральским поэтом Борисом Рыжим", – поделился режиссер.

Роман Тягунов является ярким представителем свердловского андеграунда, его называют культовой фигурой поэзии Свердловска конца ХХ века. Тягунов родился в 1962 году. Окончил математико-механический факультет УрГУ (ныне УрФУ). Погиб при невыясненных обстоятельствах (выпал из окна) в ночь на 31 декабря 2000 года. Его гибель нередко связывают с поэтической премией "Мрамор", которую он пытался организовать на деньги представителей похоронного бизнеса.

Первая книга стихов Романа Тягунова вышла уже после его смерти (2001).

Борис Рыжий, умерший через несколько месяцев после Романа, посвятил товарищу такие строки:

Вышел месяц из тумана – и на много лет над могилою Романа синий синий свет. Свет печальный синий-синий, легкий, неземной над Свердловском, над Россией, даже надо мной.

Первый "очный" показ фильма о Романе Тягунове состоится 23 апреля в Верхней Пышме. О месте и времени будет объявлено отдельно. Фильм также будет доступен для просмотра онлайн.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, в 2024 году в издательстве "Кабинетный ученый" выйдет наиболее полный сборник стихотворений Романа Тягунова. Многие тексты в нем будут опубликованы впервые.