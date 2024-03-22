Первые зрители хвалят сериал «Задача трех тел»

21 марта на Netflix состоялась премьера сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. За создание шоу отвечали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Это их первый проект после скандального финального сезоны культового фэнтези.

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На агрегаторе IMDb сформировалась первая оценка «Задачи трёх тел» — средний балл составляет 7,4/10 на основе трёх тысяч отзывов. Зрители отмечают, что у Бениоффа и Уайсса получилось передать дух оригинальной трилогии. пусть и с некоторыми особенностями. Пользователи хвалят шоу за быстрый темп и верность книгам, однако некоторым не понравились изменения в сюжете и голливудский подход к актёрам на главных ролях.

Некоторые отзывы зрителей на «Задачу трёх тел»

Это отличная адаптация книги. Если бы все экранизации были в точности такими же, как оригинал, то какая разница была бы в выпускаемых фильмах и сериалах? В целом, «Задача трёх тел» подходит для более широкой аудитории, у которой не хватит терпения смотреть китайские сериалы или читать книги. Первую книгу сложно превратить в сериал, но я считаю, что первые 8 серий получились неплохими. Настоящий экшен начнётся во второй книге, поэтому я надеюсь, мы получим второй сезон. Я большой поклонник трилогии и тоже смотрел недавний китайский сериал. По-моему, «Задача трёх тел» — это отличная адаптация, подходящая для более широкой аудитории, которая не очень любит научную фантастику. За персонажами легче следить, чем в книгах, а важные события подкреплены отличными спецэффектами. Посмотрел два эпизода и больше не выдержал. Могу только надеяться, что однажды другой сервис подхватит эту трилогию и отнесётся к ней с тем уважением, которого она заслуживает. Ставлю больше одной звезды за визуальные эффекты и сюжетную линию в Китае.

Все восемь эпизодов «Задачи трёх тел» вышли в день премьеры. Netflix пока не продлил шоу на второй сезон.