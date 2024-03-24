Стала известна доля отечественных лент в кинотеатрах России

Недавно генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин принял участие в эфире НСН. В ходе него он рассказал, что доля отечественных лент в кинотеатрах России выросла до 75% в 2023 году.

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Для сравнения, в 2019 году данный показатель не превышал и 25%. Также он отметил, что кинотеатрам без разницы, какой контент показывать: зарубежный или российский. Поскольку главное, чтобы он был востребован зрителем.

Если смотреть на кинематограф в целом, то мы сейчас посередине между результатом 2019 года и 2020-2022 годов. Я оцениваю результат как чуть хуже, чем хороший и чуть лучше, чем удовлетворительный. Цифры прошлого года – это 39 млрд рублей, цифры 2019 года – 55 млрд рублей.

Напомним, 23 марта сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось два дня.