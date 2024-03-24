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Режиссер Учитель похвалил сына за режиссерскую работу в фильме "Летучий корабль"

Режиссер Алексей Учитель в беседе с kp.ru похвалил сына Илью за режиссуру в семейном фильме «Летучий корабль».

Алексей Учитель оценил режиссуру сына в «Летучем корабле»
© Газета.Ru
«Я на съемках практически не бывал, потому что он уже сложившийся режиссер со своим стилем работы, который, кстати, очень отличается от моего. Илья доказал, что может справиться даже с таким сложнейшим проектом, как «Летучий корабль». Ему удалось собрать совершенно уникальный актерский ансамбль и найти подход к каждому артисту», — подчеркнул Учитель.

Он добавил, что Илье удалось справиться с огромной командой звезд и начинающих талантов, четырьмя павильонами с обширными декорациями, а также координацией массовки, танцоров и управлением спецэффектами.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.
Фильмы и сериалы
Летучий корабль
Александр Метелкин
Ксения Раппопорт
Гарри Бардин
Леонид Ярмольник
Илья Учитель
Федор Добронравов
Полина Гагарина
Сергей Гармаш
Алексей Учитель
Данила Козловский
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