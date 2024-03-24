Алексей Учитель оценил режиссуру сына в «Летучем корабле»

Режиссер Алексей Учитель в беседе с kp.ru похвалил сына Илью за режиссуру в семейном фильме «Летучий корабль».

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«Я на съемках практически не бывал, потому что он уже сложившийся режиссер со своим стилем работы, который, кстати, очень отличается от моего. Илья доказал, что может справиться даже с таким сложнейшим проектом, как «Летучий корабль». Ему удалось собрать совершенно уникальный актерский ансамбль и найти подход к каждому артисту», — подчеркнул Учитель.

Он добавил, что Илье удалось справиться с огромной командой звезд и начинающих талантов, четырьмя павильонами с обширными декорациями, а также координацией массовки, танцоров и управлением спецэффектами.