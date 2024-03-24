Вышел трейлер нового сезона Re: Zero

На мероприятии AnimeJapan 2024 был представлен официальный трейлер третьего сезона «Re:Zero — Жизнь с нуля в альтернативном мире».

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За создание аниме отвечает студия White Fox, отвечающая за выпуск прошлых глав.

Сериал рассказывает о молодом парне Нацуки Субару, который оказывается в фэнтезийном мире. Проявляя свои способности возвращаться в прошлое после смерти, чтобы изменить ход некоторых событий, Субару ценой своего жизни защищает светловолосую девушку Эмилию.

Суммарно аниме насчитывает 50 серий, а берет свое начало Re:Zero еще в 2016 году. Премьера 3 сезона ожидается в октябре 2024 года. Заглавное фото: animexis