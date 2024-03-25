В Сибири снимут художественный фильм о Герое России из Тувы Мергене Донгаке

Художественный фильм о Герое России из Тувы, совершившем подвиг во время специальной военной операции, Мергене Донгаке, начнут снимать на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании "Ветер перемен" Владислав Кафеев.

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"Мы планируем в 2025 году начать съемки художественного фильма о Герое России из Тувы Мергене Донгаке. С Мергеном мы познакомились, когда готовили документальный альманах о героях СВО. Конечно, его подвиг впечатлил, поэтому было решено снимать художественный фильм. Основная часть съемок пройдет в Туве, Хакасии, Красноярском крае. Также мы рассматриваем возможность съемок на территории Луганской Народной Республики", - сообщил Кафеев.

По словам продюсера, сам Донгак поможет съемочной группе, его активно будут привлекать, советоваться. На роль Героя России в кино уже выбран заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков.

Тувинский военный Донгак получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Он вынес из-под огня раненого командира взвода и принял командование на себя в бою с превосходящими силами противника. Донгак не только смог отбить все атаки противника, но и обратил его в бегство.