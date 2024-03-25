Что было характерно для советского политического триллера 1980-х годов

Самарцам расскажут о феномене политического триллера в СССР
На рубеже 1970-80-х годов западный кинематограф был наводнен политическими триллерами и детективами. Холодная война, внутриполитические кризисы в Европе и США, попытки переосмысления событий недавней истории — все это послужило импульсом для создания целого ряда культовых фильмов в этих жанрах. Интерес к конфликтам такого рода не обошел и советских кинематографистов.
В СССР опыты истории послужили основанием для утверждения собственных политических ценностей и поводом для рефлексии о пробелах в коллективной памяти. Для советского политического триллера 1980-х годов характерна крайне мрачная картина мира. Положительные герои из фильмов не исчезают, но они оказываются бессильны перед надвигающейся катастрофой.
"С некоторыми оговорками можно было бы сказать, что с начала 80-х в кино СССР проникает дух американских нуаров (разумеется, с поправками на особенности советских реалий). Так же, как и голливудский нуар середины века, советский политический триллер часто начинается как детективная история, импульс которой задает поиск преступника. Зритель, поначалу увлеченный вопросом "кто виноват?", незаметно для себя оказывается в совсем иной истории, где уже поднимаются вопросы о добре и зле в свете реалий ХХ века", - комментирует Олег Горяинов.