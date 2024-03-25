Вышел русский трейлер доброго фильма о животных "Собачий побег"

25 апреля в российский прокат выходит добрый индийский семейный фильм "Собачий побег". Трейлер уже в Сети.

В Индии кастовые вопросы волнуют не только людей, но и животных. Дружба лабрадора Тома и красотки-спаниель Амалу пытаются разрушить хозяева, считающие, что животным не стоит проводить время вместе. Собаки решаются на побег. Их ждут приключения и опасности.

Судя по трейлеру, в фильме будет не так много спецэффектов, собаки станут вести себя так, как им положено, но в рамках сценария.

При этом фильм обещает быть, несмотря на детскую историю, с серьезным социальным подтекстом - в картине покажут состояние индийских приютов для животных и поднимут тему подпольных собачьих боев.

Возрастное ограничение - 6+.