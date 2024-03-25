Второй сезон «Велмы» выйдет 25 апреля

Продолжение мультсериала «Велма» выйдет 25 апреля в онлайн-кинотеатре Max. Вероятно, во второй сезон снова войдёт десять эпизодов.

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Премьера шоу про историю девушки из мультфильма «Скуби-Ду» состоялась в начале прошлого года. Сюжет рассказывал о прошлом Велмы и её друзей, при этом знаменитый пёс в сериале не появился.

Первый сезон «Велмы» сопровождался оглушительным провалом. Зрители на iMDB оценили мультсериал на 1,3 балла из 10 — больше всего критиковали неудачную попытку сделать из детского мультика взрослое шоу, слабых персонажей и слабое развитие сюжета.

Некоторым также не понравилось, что авторы слишком вольно подошли к адаптации: в новой версии Велма, Шэгги стали темнокожими, а упоминание Скуби-Ду полностью пропало из проекта.