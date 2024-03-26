В Москве пройдут Международный кинорынок и форум «‎Российский кинобизнес»‎

Международный кинорынок и форум (МКиФ) "Российский кинобизнес" пройдут в Москве с 26 по 28 марта, сообщили организаторы.

© unsplash

"В 2024 году МКиФ "Российский кинобизнес" откроет календарь деловых мероприятий в новом киноконцертном комплексе "Синема Парк Мосфильм", - говорится в сообщении на сайте форума.

Там отмечается, что кинорынок соберет представителей киноиндустрии из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и Узбекистана. Впервые в форуме примет участие кинокомпания Kunay Film, осуществляющая полный цикл производства кино, дистрибуцию российского и турецкого контента, продакшн-сервис для международных проектов на территории Турции.

"С масштабной экспозицией выступит киноконцерн "Мосфильм", - добавляют организаторы.

Запланирована деловая программа, участники которой обсудят, в частности, защиту релизов от пиратства, продвижение и производство семейного контента, игровые медиафраншизы, экранизацию игр.

В афише - презентации и показы фильмов российских кинопрокатных компаний, рынок проектов. Презентации и показы картин подготовили в том числе дистрибьюторы "Атмосфера кино", "Вольга", Capella Film, Russian Word Vision и другие.

Основными задачами Международного кинорынка и форума "Российский кинобизнес" организаторы назвали содействие развитию российской киноиндустрии, презентации национального и зарубежного кассового, событийного, независимого контента на русском рынке, организацию современной платформы для общения и деловых коммуникаций, эксклюзивных презентаций кинофильмов, ресурсов, контента, промокампаний и кинопоказов.