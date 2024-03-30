Продолжение культового аниме-сериала "Хвост Феи" выйдет на "Кинопоиске"

Все 9 сезонов популярного аниме-сериала "Хвост Феи" (Fairy Tail), а также его продолжение "Хвост Феи: 100-летний квест" - выйдут на "Кинопоиске".

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Сервис планирует выкатывать сезоны постепенно: первый станет доступен к просмотру уже 29 апреля, сезоны со второго по девятый - летом. Продолжение аниме "Хвост Феи: 100-летний квест" стартует в онлайн-кинотеатре одновременно со всем миром: премьера планируется в июле.

Сериал выйдет в озвучке студии DEEP, работавшей над дубляжом таких хитов как "Атака Титанов" и "Благословение небожителей".

Действие сериала разворачивается в вымышленном мире, населенном волшебниками, объединенных в гильдии. Главные герои состоят в гильдии "Хвост Феи", которая известна своей силой и крайне разрушительными выходками.

"Хвост Феи" снят по одноименной манге Хиро Масимы, выходившей с 2009 по 2017 год и получившей множество престижных наград. К 2020 году суммарный тираж оригинальной манги составил 72 млн экземпляров, не считая спин-оффов.