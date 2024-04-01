Дейзи Ридл хочет, чтобы Финн в новых «Звездных войн» стал джедаем

Недавно Дейзи Ридли дала эксклюзивное интервью журналистам издания Screen Rant. В ходе разговора зашла речь о новом фильме «Звёздные войны» с её участием. По словам актрисы, она хочет, чтобы в грядущей ленте герой Финн стал джедаем.

© Чемпионат.com

Намёки на то, что персонаж чувствителен к Силе авторы делали ещё в ленте «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Финн мог бы даже стать мастером-джедаем вместе с Рей, помогая ей построить новый Орден.

Действия нового фильма развернутся через 15 лет после событий девятого эпизода. Картина расскажет о том, как Рей будет пытаться восстановить Орден джедаев. Дейзи Ридли впервые появилась во франшизе с выходом седьмой части «Звёздных войн».

Сроки и дата выхода будущей ленты пока не раскрываются.