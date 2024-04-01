Умер лауреат премии «Оскар» Тим Макговерн

30 декабря скончался Тим Макговерн, лауреат премии "Оскар". Награду Макговерн взял за спецэффекты к фильму "Вспомнить все" 1990-го - условной экранизации Верховеном рассказа Филипа Дика, - с Арнольдом Шварценеггером и Шэрон Стоун в главных ролях.

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Макговерн родился в 1955 году в Иллинойсе. На его счету - три десятка проектов. Дебют в киноиндустрии - в 1982-м в ленте "Трон".

Далее - "Последний киногерой", вновь с Арнольдом, "Я женился на убийце с топором", третья часть "Уж кто бы говорил", "Убежище" с Голдблюмом, "Призрак и Тьма", "Эквилибриум", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Дюнкерк", "Круиз по джунглям".

68-летний артист скончался во сне, сообщает THR со ссылкой на его вдову. Причина не называется.

Тим Макговерн считается пионером цифровых спецэффектов в кино.