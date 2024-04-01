Большой фестиваль мультфильмов прошел в российском регионе

Согласно сообщению организаторов, в период с 22 по 31 марта в Красноярском крае прошел Большой фестиваль мультфильмов, на котором более 4 тыс. зрителей из различных населенных пунктов региона наслаждались просмотром анимационных фильмов из 18 стран.

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Как сообщает ТАСС, в рамках фестиваля было показано 43 мультфильма от различных стран, включая Россию, Францию, США, Ирландию, Люксембург, Сингапур, Китай, Нидерланды, и другие. Программа фестиваля была представлена в 17 населенных пунктах Красноярского края.

Большой фестиваль мультфильмов является ежегодным крупнейшим мероприятием по международной анимации в России. Обычно фестиваль начинается в Москве, а затем перемещается в различные города России. В рамках мероприятия проводятся встречи и мастер-классы с известными режиссерами.

Ранее в Красноярске временно закрыли типографию из-за жалоб горожан, а также в крае резко увеличилось число отравлений.