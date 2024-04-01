Universal Pictures обдумывает идеи для будущих фильмов LEGO

В недавнем интервью изданию Variety глава подразделения LEGO Global Entertainment Джилл Уилферт поговорил про развитие LEGO в киноиндустрии.

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По его словам, в данный момент компания и Universal Pictures активно обдумывают все идеи и концепции, чтобы выпустить новый проект, который сможет порадовать фанатов. Без отличной идеи выпускать подобную ленту не имеет смысла, считает Уилферт.

Variety отметило, что Уилферт отказался подтверждать информацию о том, что братья Ни будут режиссёрами гибридного анимационного полнометражного фильма LEGO, однако он не стал отвергать, что концепции находятся в работе.

«Лего. Фильм» вышел в 2014 году, а затем вышел «Лего. Фильм 2». Обе картины получили массу тёплых отзывов от критиков и зрителей.